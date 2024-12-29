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        Notalarla engelini aşan Melis öğretmen azmiyle umut oluyor

        FIRAT ÇAKIR - Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) müzik alanı Türkiye birincisi Melis Aracı, çocukluğunda başlayan sağlık sorunlarına rağmen azimle sürdürdüğü hayat mücadelesini öğrencilerine ilham kaynağı olabilecek bir başarı hikayesine dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:54 Güncelleme: 29.12.2024 - 12:06
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        Notalarla engelini aşan Melis öğretmen azmiyle umut oluyor
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        FIRAT ÇAKIR - Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) müzik alanı Türkiye birincisi Melis Aracı, çocukluğunda başlayan sağlık sorunlarına rağmen azimle sürdürdüğü hayat mücadelesini öğrencilerine ilham kaynağı olabilecek bir başarı hikayesine dönüştürdü.

        İki yaşında beyin tümörü teşhisi konulan ve bu hastalık sebebiyle birçok ameliyat geçiren Aracı, son ameliyatında beyinde sıvı birikmesi sonucu felç kaldı.

        Yürüyebilmek için 5 yıl fizik tedavi gören Aracı, bu süreçte org çalmayı öğrenip müzik öğretmeninin yardımı ve ailesinin desteğiyle hayata tutundu.

        "Müzik bana iyi geldi" diyen Aracı, bu alanda ilerlemeye karar verdi.

        Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Bölümünden mezun olan Aracı, 2022 yılı EKPSS'de müzik alanında Türkiye birincisi oldu.

        Tekirdağ'daki Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan 24 yaşındaki Aracı, öğrencileriyle çocuk ruhlu bir bağ kurduğunu ifade ediyor.

        - "Müzikle hastalığım sayesinde tanıştım"

        Aracı, AA muhabirine, öğretmenliği çok sevdiğini ve öğrencilerle çok iyi anlaştığını söyledi.

        Hastalığı sırasında müziğe olan yeteneği keşfetmesinin hayata yeniden tutunmasına vesile olduğunu ifade eden Aracı, "Müzikle hastalığım sayesinde tanıştım. Öğretmenlerim eve ders vermeye geliyordu. Org dersi almaya başladıktan sonra müzikten çok keyif aldığımı ve müziğin bana iyi geldiğini anladım. Bu yüzden müzik alanında ilerlemeye karar verdim." diye konuştu.

        Müziğin iyileştirici gücü olduğunu dile getiren Aracı, mesleğine aşık biri olduğunu kaydetti.

        - "Mesleğimi ve öğrencilerimi çok seviyorum"

        Öğrencilerini çok sevdiğini ve onlarla birlikteyken çok mutlu olduğunu belirten Aracı, "Ben çocuklarla çok iyi anlaşan bir insanım. Çocuklar beni genelde sever, ben çocuk ruhluyum. Çocukla çocuk olabilen bir insanım. Mesleğimi çok seviyorum. Derste yeri geldiğinde onların yerine geçerek, empati yaparak ilerlemeye çalışıyorum. Onlara mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu ve hayatta karşılaştıkları zorlukları yenmek için mücadeleden vazgeçmemelerini anlatıyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Ümidinizi yitirmeyin"

        Melis Aracı, çocukluğundan bu yana yaşama umutla baktığını söyledi.

        Kendisi gibi engeli olan insanların hayata küsmemesi gerektiğine dikkati çeken Aracı, şöyle konuştu:

        "Hayatta hiçbir şey imkansız değildir. Her şey inanınca ve isteyince olabilir. Öncelikle benim gibi hasta olan herkese örnek olsun. Asla ümitlerini yitirmesinler. Her şeyin bir çaresi var ve hayal ettikleri gibi olabilir. Sadece sabrederek, inanmak gerekiyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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