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        Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 16:02 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:07
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        Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 34 DJL 899 plakalı otomobil, Çene Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü E.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, incelemenin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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