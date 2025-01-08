Tekirdağ'da "Çanakkale" sempozyumu düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde "Çanakkale" sempozyumu düzenlendi.

57. Alay Yürüyüş Komitesi'nce Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyum saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Komite Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 57. Alay'ın anısını yaşatmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

57. Alay'ın Çanakkale'de gösterdiği büyük kahramanlıkla dünya tarihine geçtiğini ifade eden Yılmaz, "Çanakkale'de destan yazan bir alayın yıllar yaptığımız yürüyüşlerle yolculuğunu sembolize ediyoruz. Bir kar topu olarak yola çıktık ve koca bir çığa dönüştük. Yürüdükçe Çanakkale'yi anlatıyoruz. Bugünde değerli hocalarımızla Çanakkale'yi anlatacağız. Çanakkale'yi herkesin bilmesi ve gururla anlatması gerekiyor." dedi.