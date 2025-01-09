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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:17 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:14
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Hayrabolu, Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 250 sentetik ecza hap, 540 gram esrar, 640 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, klima, havalandırma fanı ve termometre ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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