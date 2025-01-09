Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Hayrabolu, Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 250 sentetik ecza hap, 540 gram esrar, 640 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, klima, havalandırma fanı ve termometre ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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