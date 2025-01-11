Tekirdağ Valisi Soytürk, Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği'ni ziyaret etti
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği'ni ziyaret etti.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği'ni ziyaret etti.
Vali Soytürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla dernekte basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Dernek başkanı Elçin Yıldıral, derneğin çalışmaları hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi.
Vali Soytürk, dernek üyeleriyle bir süre sohbet ederek, çalışma hayatlarında başarılar diledi.
Yıldıral, Soytürk'e ziyaretleri için teşekkür etti.
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