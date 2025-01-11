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        Tekirdağ Valisi Soytürk, Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği'ni ziyaret etti

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 10:20 Güncelleme: 11.01.2025 - 10:20
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        Tekirdağ Valisi Soytürk, Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği'ni ziyaret etti
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği'ni ziyaret etti.

        Vali Soytürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla dernekte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Dernek başkanı Elçin Yıldıral, derneğin çalışmaları hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi.

        Vali Soytürk, dernek üyeleriyle bir süre sohbet ederek, çalışma hayatlarında başarılar diledi.

        Yıldıral, Soytürk'e ziyaretleri için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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