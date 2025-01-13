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        Tekirdağ'da geçen yıl çevreyi kirleten 211 tesise 91 milyon 844 bin lira ceza uygulandı

        Tekirdağ'da 2024 yılında çevreyi kirleten 211 tesise 91 milyon 844 bin lira ceza kesildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 16:19 Güncelleme: 13.01.2025 - 16:26
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        Tekirdağ'da geçen yıl çevreyi kirleten 211 tesise 91 milyon 844 bin lira ceza uygulandı
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        Tekirdağ'da 2024 yılında çevreyi kirleten 211 tesise 91 milyon 844 bin lira ceza kesildiği bildirildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıl çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ani, şikayete dayalı ya da planlı olarak mesai içi ve dışı saatlerde 1499 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

        Hava ve su kirliliği ile diğer konularda yapılan denetimlerde, 211 tesise 91 milyon 844 bin lira idari para cezası uygulandığı vurgulanan açıklamada, bu kapsamda 42 tesisin de faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi.

        Bu yıl da denetimlerin devam edeceği aktarılan açıklamada, çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere, Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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