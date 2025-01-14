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        Tekirdağ'da poyraz 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:40 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:43
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        Tekirdağ'da poyraz 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
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        Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

        Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, poyrazın avlanmayı zorlaştırdığını söyledi.

        Balıkçıların havanın normale dönmesini beklediğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız şu anda faaliyetlerini ağlarına bakım yaparak geçiriyorlar. Allah izin verirse havalar düzeldiğinde arkadaşlarımız faaliyetlerine çinekop, istavrit, sardalya tutarak devam edecekler." dedi.

        Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

        Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

        Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın etkisini perşembe gününe kadar sürdürmesi bekleniyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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