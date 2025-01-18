Tekirdağ'da gemide düşerek yaralanan personel sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi

Bunun üzerine gemi personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığından yaralının tahliyesi için yardım istedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Panama bayraklı "Shen Mı" isimli ticari gemide 4. mühendis olarak çalışan Rajan Antony (29), merdivenlerden düşerek yaralandı.

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