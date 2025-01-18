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        Tekirdağ'da gemide düşerek yaralanan personel sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bir gemide merdivenden düşerek yaralanan Hindistan uyruklu personel, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 11:28 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:41
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        Tekirdağ'da gemide düşerek yaralanan personel sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bir gemide merdivenden düşerek yaralanan Hindistan uyruklu personel, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Panama bayraklı "Shen Mı" isimli ticari gemide 4. mühendis olarak çalışan Rajan Antony (29), merdivenlerden düşerek yaralandı.

        Bunun üzerine gemi personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığından yaralının tahliyesi için yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen ekiplerce denizden tıbbi tahliyesi yapılan Antony, Şarköy Sahil Güvenlik İskelesine getirildi.

        Antony, ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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