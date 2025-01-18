Tekirdağ'da gemide düşerek yaralanan personel sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bir gemide merdivenden düşerek yaralanan Hindistan uyruklu personel, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bir gemide merdivenden düşerek yaralanan Hindistan uyruklu personel, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Panama bayraklı "Shen Mı" isimli ticari gemide 4. mühendis olarak çalışan Rajan Antony (29), merdivenlerden düşerek yaralandı.
Bunun üzerine gemi personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığından yaralının tahliyesi için yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen ekiplerce denizden tıbbi tahliyesi yapılan Antony, Şarköy Sahil Güvenlik İskelesine getirildi.
Antony, ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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