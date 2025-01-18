Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında 15 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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