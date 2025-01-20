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        Tekirdağ'da bir evde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Tekirdağ'da bir evde 3 ruhsatsız tabanca ve 1250 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:58 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:35
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        Tekirdağ'da bir evde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Tekirdağ'da bir evde 3 ruhsatsız tabanca ve 1250 tabanca fişeği ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesinde yaşayan R. A'nın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Evde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve 1250 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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