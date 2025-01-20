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        Tekirdağ'da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenlenecek

        Tekirdağ'da bu yıl ilk kez düzenlenecek Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde, 4,5 ton hamsi ile 500 kilogram peynirle yapılan mıhlama ikram edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 16:01 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:04
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        Tekirdağ'da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenlenecek
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        Tekirdağ'da bu yıl ilk kez düzenlenecek Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde, 4,5 ton hamsi ile 500 kilogram peynirle yapılan mıhlama ikram edilecek.

        Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, dernekte gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 20 yıldır Yayla Şenlikleri düzenlediklerini söyledi.

        Yayla Şenliklerinin ardından kente yeni bir festival kazandıracakları için heyecanlı olduklarını ifade eden Akyüz, "Bizim kışın hiçbir aktivitemiz yoktu, hem üyelerden hem de Tekirdağlı hemşehrilerimizden 'Her yerde hamsi şenliği yapıyorsunuz, neden burada yapmıyorsunuz?' diye talepler geldi. Biz de Yönetim Kurulu olarak çalıştık ve bu festivali yapmaya karar verdik." diye konuştu.

        Akyüz, festivalin 31 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında yapılacağını belirterek, Karadeniz kültürünü yaşatmak için kentte etkinlik düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

        Festivali geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Akyüz, şöyle devam etti:

        "Cuma günü konserlerimiz olacak. 1 Şubat Cumartesi günü 500 kilogram peynirle yapılan mıhlamayı halkımıza ikram edeceğiz. Pazar günü 4,5 ton Karadeniz hamsisi getirilecek ve pişirilerek ekmek arası şeklinde halka dağıtılacak. Ayrıca müzik olacak, Resul Dindar sahne alacak. Hem Süleymanpaşalılar hem de derneğimiz için kapsayıcı, kültürümüzü yaşatacak güzel bir etkinlik olması için elimizden geleni yapıyoruz. Festivali, her sene bu aylarda geliştirerek düzenlemek istiyoruz. Bütün Tekirdağlıları festivale davet ediyorum."

        1. Hamsi ve Mıhlama Festivali'ne katılanlar, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı, karalahana çorbası, karalahana sarması gibi Karadeniz Bölgesi'ne özgü yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezme fırsatı bulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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