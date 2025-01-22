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        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler'den gazilere ziyaret

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, gazileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 09:56 Güncelleme: 22.01.2025 - 10:31
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        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler'den gazilere ziyaret
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        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, gazileri ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, gaziler Rüstem Altıparmak ve Mustafa Mutlu Okumuş'u ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

        Gazilere misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Güler, şehit ve gazilerin milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

        Altıparmak ve Okumuş da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Kaymakam Güler'e ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir de eşlik etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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