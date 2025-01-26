Tekirdağ'da çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kazımiye Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler polisi arayarak yardım istedi.

Kavgada bıçakla yaralanan B.C. ve A.Ş. ile silahla yaralanan E.Ş.İ, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan B.Y, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.