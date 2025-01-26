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        Tekirdağ'da çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 12:51 Güncelleme: 26.01.2025 - 12:51
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        Tekirdağ'da çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kazımiye Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler polisi arayarak yardım istedi.

        Kavgada bıçakla yaralanan B.C. ve A.Ş. ile silahla yaralanan E.Ş.İ, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan B.Y, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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