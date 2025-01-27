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        Tekirdağ'da asayiş

        Marmaraereğlisi ilçesinde 2 şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:19 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:19
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Marmaraereğlisi ilçesinde 2 şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultanköy Mahallesi'nde K.G. ve Ö.T'nin içerisinde bulunduğu otobüsü durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine M.T'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine M.E.Ö'yü durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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