Tekirdağ'da 79 sikke ele geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 79 sikke ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 79 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede çalışmaları kapsamında, durumundan şüphelendiği 3 kişiyi Önerler Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelilerin üzerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 79 sikke ele geçirildi.
Sikkelere el konulurken, şüpheliler B.İ, O.B. ve S.K. gözaltına alındı.
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