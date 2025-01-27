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        Tekirdağ'da 79 sikke ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 79 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:22 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:22
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        Tekirdağ'da 79 sikke ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 79 sikke ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede çalışmaları kapsamında, durumundan şüphelendiği 3 kişiyi Önerler Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelilerin üzerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 79 sikke ele geçirildi.

        Sikkelere el konulurken, şüpheliler B.İ, O.B. ve S.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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