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        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanlığına yeniden Soykırlı seçildi

        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanlığı görevine Zafer Soykırlı yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 11:41 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:48
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        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanlığına yeniden Soykırlı seçildi
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        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanlığı görevine Zafer Soykırlı yeniden seçildi.

        Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen 5. Olağan Genel Kurul'da Zafer Soykırlı güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

        Soykırlı, yaptığı konuşmada, bağımlılık alanında hizmet veren Yeşilay'ın yenilenen yönetim kuruluyla adını çok daha fazla duyuracağını belirtti.

        Bağımlılıkla mücadelede yeni projelerle çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Soykırlı, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 105 yıllık köklü tarihine ulusal ve uluslararası çapta nice başarılar sığdıran Yeşilay'ımız için 9 sene önce gönüllü olarak girmiş olduğum bu yolda bugün başkanlık bayrağını sizlerin de takdiriyle yeniden taşımaya devam edecek olmak, benim için büyük bir onur. Bu kutlu yolda, siz kıymetli üyelerimizle beraber durmadan, daha güçlü ve daha etkili yürüme fırsatını bana tanıyan herkese şükran ve minnetlerimi sunarım."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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