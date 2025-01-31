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        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı

        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan ve jandarma ekiplerince yakalanan 98 kişiden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 09:14 Güncelleme: 31.01.2025 - 09:20
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        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı
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        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan ve jandarma ekiplerince yakalanan 98 kişiden 17'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.

        Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 98 kişi yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 98 kişiden 17'si tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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