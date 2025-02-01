Tekirdağ'da sis karada ve denizde ulaşımı etkiledi

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar indi, ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.

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