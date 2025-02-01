Tekirdağ'da sis karada ve denizde ulaşımı etkiledi
Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Kenti Malkara, Hayrabolu ve Marmaraereğlisi ilçelerine bağlayan kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bazı bölgelerde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar indi, ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.
Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
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