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        Tekirdağ'da geçen ay asayiş uygulamalarında yakalanan 193 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da ocak ayındaki asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 624 şüpheliden 193'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 12:15 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:16
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        Tekirdağ'da geçen ay asayiş uygulamalarında yakalanan 193 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da ocak ayındaki asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 624 şüpheliden 193'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesine yönelik geçen ay kent genelinde çalışma yürüttü.

        Söz konusu uygulamalarda 1210 iş yeri denetlenirken, 301 bin 305 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

        Bu kapsamda ekipler çeşitli suçlara karıştığı belirlenen zanlıların adreslerinde operasyon düzenledi.

        Adreslerde bulunan 624 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 193'ü tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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