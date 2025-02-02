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        Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi geçen yıl 1 milyon 825 bin hastaya hizmet verdi

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi geçen yıl 1 milyon 825 bin hastaya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 12:53 Güncelleme: 02.02.2025 - 12:53
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        Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi geçen yıl 1 milyon 825 bin hastaya hizmet verdi
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        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi geçen yıl 1 milyon 825 bin hastaya hizmet verdi.

        ​​​​​​​Süleymanpaşa ilçesinde 2020'de hizmete açılan 114 bin 312 metrekare alana kurulu, 605 yatak, 128 poliklinik, 17 ameliyathane, 124 yoğun bakım, 22 palyatif, 22 diyaliz ünitesi, 15 yenidoğan yoğun bakım servisi ve 9 çocuk yoğun bakım yatağı bulunan hastane "bölgenin sağlık üssü" olarak öne çıkıyor.

        Şehir hastanesi kentin yanı sıra yakın iller ve farklı ülkelerden gelen hastalara da sağlık hizmeti sunuyor.

        Trakya'nın en önemli sağlık merkezlerinden biri olarak dikkati çeken şehir hastanesinde 2024'te yurt içi ve yurt dışından gelen 1 milyon 825 bin hastaya hizmet verildi.

        Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinin ileri düzey sağlık hizmetleri alınabilen sağlık üssü olduğunu söyledi.

        Şehir hastanesinin her geçen yıl daha fazla kişiye hizmet sunduğunu ifade eden Kalkan, şöyle konuştu:

        "2024 yılında Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanemizde 1 milyon 825 bin hasta sağlık hizmeti almış. Bunlardan 46 bin hastamız yatarak bu hizmeti almış olup 57 bin ameliyat gerçekleşmiştir. Bu ameliyatların 3 bin 663'ü A grubu büyük operasyonlardır. Yine kardiyoloji alanında verdiğimiz hizmetlerde de 909 hastamıza miyokart enfarktüsü tanısı konmuş olup 909 hastamıza pertkütan koroner anjiyografi yapılmıştır. Yine 49 aort diseksiyonu ameliyatı da başarıyla gerçekleştirilmiştir."

        Kalkan, şehir hastanelerine sadece Tekirdağ'dan değil çevre illerden de hastaların geldiğini, sağlık hizmeti alan vatandaşların hastaneden memnun ayrıldıklarını vurguladı.

        Geçen yıl şehir hastanelerinden yapılan hasta sevklerinin azaldığını aktaran Kalkan, "Diğer yıllara göre sevklerimizde düşüş oldu ve artık bu hastaların işlemleri de hastanede yapıldı. Geçen yıl sağlık turizmi kapsamında 1000 kişi bizden hizmet almış. Hastanemizde evde bakım hizmetlerini gerçekleştiren sağlık ekiplerimiz 12 bin 815 hastaya hizmet vermişler ve yılda 3 kez ziyaret edilmiş bu hastalarımız. Bütün hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için arkadaşlarımız gayret ediyor." ifadelerini kullandı.

        - Sağlık turizminde de öne çıkıyor

        Kalkan, şehir hastanesinin başta Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Özbekistan olmak üzere yurt dışından gelen hastalara da sağlık hizmeti verdiğini, bir önceki yıla göre geçen yıl sağlık turizmi için gelen hasta sayısında yüzde 25 artış olduğunu söyledi.

        Uzman hekimlerin, hastaların tedavi ve takip planlarını en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Kalkan, şunları kaydetti:

        "Yenilikler bağlamında da özellikle son dönemde başladığımız prostat kanserlerini ve nöroendokrin kaynaklı tümörlerin erken tanı ve tedavilerinin uygun ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesine imkan sağlayan Ga 68 PSMA Pet Bt çekimleri de yapılmaya başlanmıştır. Yine ameliyatsız kalp kapak değişimi, kalp kafesi, göğüs kafesi açılmadan TAVI dediğimiz ameliyatsız operasyonlarla kalp kapak girişimlerini gerçekleştirme işlemlerini hastanemizde başarıyla uygulamaktayız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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