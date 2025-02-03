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        Tekirdağ'da sis etkili oldu

        Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 10:49 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:56
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        Tekirdağ'da sis etkili oldu
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        Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.

        Kenti, Malkara ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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