Tekirdağ'da sis etkili oldu

Kenti, Malkara ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.

Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.

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