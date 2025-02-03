Tekirdağ'da sis etkili oldu
Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.
Kenti, Malkara ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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