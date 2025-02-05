Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan V.Ş. hayatını kaybetti. Diğer yaralılar M.A. ve Y.E.K'nin tedavisi sürüyor.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu vücutlarına kurşun isabet eden V.Ş, M.A. ve Y.E.K. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen A.M.A, V.Ş, M.A. ve Y.E.K. arasında tartışma çıktı.

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