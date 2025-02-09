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        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 18:46 Güncelleme: 09.02.2025 - 18:46
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        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit ettikleri T.A'nın ikametinde arama yaptı.

        Aramada, 500 gram esrar, 15 Hint keneviri, iklimlendirme çadırı, vantilatör, termometre, 2 fan, 3 litre bitki besleyici sıvı, LED aydınlatma sistemi ve hassas terazi ele geçirildi.

        Evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirip sentetik uyuşturucu ürettiği anlaşılan ev sahibi T.A. gözaltına alındı.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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