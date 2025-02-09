Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit ettikleri T.A'nın ikametinde arama yaptı.
Aramada, 500 gram esrar, 15 Hint keneviri, iklimlendirme çadırı, vantilatör, termometre, 2 fan, 3 litre bitki besleyici sıvı, LED aydınlatma sistemi ve hassas terazi ele geçirildi.
Evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirip sentetik uyuşturucu ürettiği anlaşılan ev sahibi T.A. gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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