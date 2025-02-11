Tekirdağ'da kıyılarda deniz suyu çekildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde çekilme yaşandı.

Altınova Mahallesi'nde deniz suyunun yer yer 5-10 metre çekilmesiyle sahildeki kayalıklar ile kentte "Kral Yolu" olarak bilinen yolun bir kısmı da su yüzeyine çıktı.

Kent sakinleri, denizdeki çekilme sonucu ortaya çıkan durumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Özşahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, olağanüstü bir durum olmadığını söyledi.

Çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını ifade eden Özşahin, "İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek yok. Dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan hadisedir. Bu çekilmeden dolayı insanların herhangi bir korkuya kapılmasına gerek yok. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin bir şekilde gözükmektedir. Tekirdağ'da Kral Yolu olarak isimlendirilen bölgede daha fazla olmasından dolayı kayalar belli oluyor." diye konuştu.

Mahallede yaşayan Hüseyin Sakalar da yılda bir kere bu durumun yaşandığını dile getirdi.

Normal zamanlarda kayaların görünmediğini belirten Sakalar, "Çekilmeyle birlikte kayalar iyice ortaya çıktı. İnsanlar görünce ister istemez şaşırıyor. Başka illerde de çekilmeler olmuş. Denizlerde mevsimsel olarak gerçekleşen bir durum bu." dedi.