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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Hayrabolu Sağlık Müdürlüğü ilçedeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik işitme tarama testi uygulamasına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:02 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:13
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Hayrabolu Sağlık Müdürlüğü ilçedeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik işitme tarama testi uygulamasına başladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen bu uygulama, öğrencilerin işitme sağlıklarının erken dönemde kontrol edilmesini ve olası işitme problemlerinin tespit edilmesini hedefliyor.

        İlk olarak, Gazi İlkokulu'nda başlatılan işitme tarama testi uygulaması İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından detaylı bir şekilde gerçekleştirildi.

        İlçe Sağlık Müdürü Osman İnan, uygulamanın önemine dikkat çekerek, "Hayrabolu genelindeki tüm ilkokul birinci sınıf öğrencilerini işitme tarama testlerine tabi tutacağız. İşitme kaybı, çocukların gelişiminde ve okul başarısında kritik bir yer tutmaktadır. Bu testlerle, öğrencilerimizin işitme sorunlarının erken dönemde tespit edilmesi ve gereken önlemlerin alınması, onların geleceğe daha sağlıklı ve başarılı bir şekilde hazırlanmalarını sağlayacaktır." dedi.

        -Rektör Şahin'e ziyaret

        Süleymanpaşa Emniyet Müdürü Volkan Korkmaz, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Korkmaz ve Şahin makamda bir süre görüştü.

        Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Korkmaz'a teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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