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        Tekirdağ'da sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kardeşten biri öldü

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen iki kardeşten biri yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:58 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:25
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        Tekirdağ'da sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kardeşten biri öldü
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen iki kardeşten biri yaşamını yitirdi.

        Aşağıkalamış Mahallesi'nde yaşayan U.Ç. (45) ve M.Ç'den (26) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        Eve gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin sobadan sızan gazdan zehirlendiğini ve U.Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        M.Ç. Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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