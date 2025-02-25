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        Tekirdağ'da velilere "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitimi veriliyor

        Tekirdağ'da velilerin çocuklarının eğitim sürecine daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:26 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:32
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        Tekirdağ'da velilere "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitimi veriliyor
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        Tekirdağ'da velilerin çocuklarının eğitim sürecine daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitimi veriliyor.

        Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında Tekirdağ'da "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" başlatıldı.

        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda velilere, "Türk sosyal hayatında aile", "Ailece nitelikli zaman", "Ailede kültürel zenginlik", "Çocuğun başarısında aile", "Sosyal etkinliklere katılımın ve çevre bilincinin aile ve çocuk üzerindeki etkisi", "Hane içi dijital eğitim" ve "Akran ve arkadaşlık ilişkileri" eğitimleri veriliyor.

        Eğitimlerde, velilerin çocuklarıyla daha güçlü bağlar kurması, sosyal etkinliklere daha aktif katılım sağlaması ve aile içi iletişimde dijital araçların doğru şekilde kullanılmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, programda yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne çok önem verdiklerini söyledi.

        Eğitime katılan velilere teşekkür eden Yeniyol, "Kendimizin, okulların en önemli paydaşı velilerdir. Velisiyle birlikte öğrencinin eğitimini takip etmeyen okul idaresinin başarıdan söz etmesi doğru olmaz. Eğitim sadece diploma değildir. Eğitim beşikten mezara devam eden bir süreçtir. Önemli olan çocuklarımıza doğru eğitimi en iyi şekilde vermek. Çocukların sadece okulda, iş yerinde başarılı olması yetmez. Her yerde her zaman örnek bir insan olmalılar." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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