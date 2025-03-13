Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Vali Soytürk ve Eadeh bir süre sohbet etti.

Tekirdağ'ın ekonomisi ve sosyal yaşamı hakkında Eadeh'a bilgiler veren Vali Soytürk, iki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkileri yakından takip ettiğini anlattı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Soytürk, Eadeh'a çalışmalarında başarı diledi.

Eadeh'a ziyaretinde diplomat Amanda Suarez eşlik etti.