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        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret

        Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:11 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:52
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        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
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        Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Vali Soytürk ve Eadeh bir süre sohbet etti.

        Tekirdağ'ın ekonomisi ve sosyal yaşamı hakkında Eadeh'a bilgiler veren Vali Soytürk, iki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkileri yakından takip ettiğini anlattı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Soytürk, Eadeh'a çalışmalarında başarı diledi.

        Eadeh'a ziyaretinde diplomat Amanda Suarez eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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