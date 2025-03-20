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        Tekirdağ'da "+1 Farkla Hayatı Paylaşmak" etkinliği düzenlendi

        Tekirdağ'daki farkındalık etkinliğinde down sendromlu öğrenciler dans gösterisi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:04 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:08
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        Tekirdağ'da "+1 Farkla Hayatı Paylaşmak" etkinliği düzenlendi
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        Tekirdağ'daki farkındalık etkinliğinde down sendromlu öğrenciler dans gösterisi sundu.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesince down sendromlular için "+1 Farkla Hayatı Paylaşmak" farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Vakıfta eğitim gören öğrenciler etkinlikte dans gösterisi sundu.

        Ardından öğrenciler etkinliğe katılanlarla birlikte galoş yaptı.

        Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Sultan Ateşoğlu, programda yaptığı konuşmada, her zaman özel bireylerin yanında olduklarını söyledi.

        Yaptıkları çalışmalarla özel bireylerin hayatlarına dokunmaya çalıştıklarını belirten Ateşoğlu, güzel bir etkinlikte özel çocukların doyasıya eğlenmesinin kendileri için anlamlı olduğunu dile getirdi.

        ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş de herkesin özel çocukların farkında olması gerektiğini aktardı.

        Özel çocuklara imkan verildiğinde neler yapabildiğinin çok güzel örnekleri olduğunu ifade eden Güneş, özel çocukların bu tür etkinliklerle sosyalleştiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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