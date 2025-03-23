Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptı.
İş yerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine S.T'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Şarköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eriklice Mahallesi'nde şüphe üzerine İ.E'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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