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        Tekirdağ'da asayiş

        Süleymanpaşa ilçesinde iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 12:42 Güncelleme: 23.03.2025 - 12:42
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Süleymanpaşa ilçesinde iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptı.

        İş yerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine S.T'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Şarköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eriklice Mahallesi'nde şüphe üzerine İ.E'yi durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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