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        Tekirdağlı girişimci yapay zekayı kullanarak bilgisayar oyunları hazırlıyor

        FIRAT ÇAKIR - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteği sayesinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknopark'ta firma açan girişimci, yapay zekayı kullanarak bilgisayar oyunları hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 23.03.2025 - 13:04
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        Tekirdağlı girişimci yapay zekayı kullanarak bilgisayar oyunları hazırlıyor
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        FIRAT ÇAKIR - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteği sayesinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknopark'ta firma açan girişimci, yapay zekayı kullanarak bilgisayar oyunları hazırlıyor.

        Tekirdağ'da yaşayan Özgür Alper (25), Mimarlık Fakültesinde öğrenim gördüğü sırada oyun geliştirme ve yapay zeka teknolojilerine ilgi duymaya başladı.

        Sosyal medya üzerinde araştırmalar yapan Alper, zamanla kendini bu alanda geliştirdi. KOSGEB'den 2023 yılında aldığı destek sayesinde NKÜ Teknopark'ta firma açan Alper, yapay zekayla birlikte yeni oyun projelerini kullanıcılarla buluşturuyor.

        Alper, AA muhabirine, yapay zekanın tüm sektörlerde kaçınılmaz olduğunu söyledi.

        Yapay zekayı son kullanıcıya ulaştırmanın oyunlar üzerinden daha kolay olduğunu belirten Alper, "Yapay zekayı kullanıcılarla oyunlar üzerinden buluşturmayı amaç edindim. 2023 yılında KOSGEB girişimci desteğiyle NKÜ Teknopark'ta firmamızı kurdum. Burada asıl amacım yapay zekayla projelerimi hızlı geliştirerek, son kullanıcıya daha hızlı ve verimli şekilde ulaştırmak." dedi.

        Alper, ilerleyen zamanlarda konsol ve mobil platformlara yönelmek istediğini dile getirdi.

        Oyun geliştirmenin bir tutku olduğunu anlatan Alper, "Oyun geliştirmeye sadece bir iş olarak bakmıyorum ve bu benim bir tutkum. Oyun geliştirirken, bir kısıtlama yok. Tamamen hayal gücümüze bağlı. Dünyada bulunan oyunculardan bir hayran kitlemiz oluştu. İnsanlar bizi takip ediyor, yaptıklarımızı araştırıyor." ifadelerini kullandı.

        Alper, farklı ilgi çekici oyunlar hazırlamaya çalıştığını belirtti.

        Bu yıl geliştirdiği bir oyunu beğeniye sunacağını dile getiren Alper, "Oyun geliştirmek çok zevkli ama bir o kadar zorlu. 2018 yılından bu yana gizlilik sözleşmesi imzaladığım birçok projenin içerisinde yer aldım. Bu yazın sonuna doğru yapay zekayla geliştirdiğim bir korku oyununu piyasaya sunacağım." ifadelerini kullandı.

        Alper, oyunların yapay zeka sayesinde hızla geliştiğini, oyun sektöründen Türkiye'nin daha fazla pay alabileceğini belirterek, "Türkiye, genç girişimcilerin tutkusu, yatırımcıların desteği ve devletimizin teşvikleriyle yapay zeka ve oyun sektöründe küresel bir oyuncu olacak. Bu dönüşümün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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