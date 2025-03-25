Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumbağ Mahallesi'nde H.S'nin evinde arama yaptı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine E.K'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine M.M'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.
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