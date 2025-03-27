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        Tekirdağ NKÜ'de cübbe giyme töreni düzenlendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) bir üst unvana terfi eden 137 öğretim üyesi için cübbe giyme töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:52
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        Tekirdağ NKÜ'de cübbe giyme töreni düzenlendi
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) bir üst unvana terfi eden 137 öğretim üyesi için cübbe giyme töreni yapıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni unvan alan ve 20. 30. ve 40. hizmet yılını dolduran akademik ve idari personel için Rektörlük Konferans Salonunda program düzenlendi.

        Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin artan potansiyeli ve ilerleyen teknolojisiyle bölgenin yenilikçi dönüşümünde ana figür olduğunu belirtti.

        Üniversitenin başarısında akademik ve idari personelin emeğinin çok büyük olduğunu aktaran Şahin, "Bugün 47 profesör, 59 doçent ve 31 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 137 öğretim üyemiz cübbelerini giyecekler. Cübbe giyme törenleri akademide yazılı kurallardan daha anlamlıdır. Dünyada üç meslek grubu cübbe giyer. Bunlar bilim insanları, yargı mensupları ve din adamlarıdır. Bu meslek gruplarına yüklenen önemin göstergesi olarak cübbe giyilir ve cübbe de önemini kendine yüklenen bu değerlerden alır." ifadelerini kullandı.

        Şahin, akademide ve idarede 20. 30. ve 40. yıllarını dolduran personele özverili çalışmaları ve üniversiteye olan bağlılıkları için minnettar olduklarını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Şahin ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve Prof. Dr. Murat Taşan tarafından akademisyenlere cübbeleri giydirilerek belge takdim edildi.

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