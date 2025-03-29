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        Tekirdağ'da çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

        Tekirdağ'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında tohum talep başvurusunda bulunan üreticilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 09:27 Güncelleme: 29.03.2025 - 09:27
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        Tekirdağ'da çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı
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        Tekirdağ'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında tohum talep başvurusunda bulunan üreticilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Ergene ilçesinde düzenlenen programda, bu yıl projeden 300 çiftçinin yararlandığını söyledi.

        Bu yıl 15 bin dekar için 6 ton yerli ve milli tohum dağıtacaklarını aktaran Aksoy, "Yerli ve milli tohumlarımıza öncelik veriyoruz. Ülkemizde yağlı tohumlar açığının kapatılmasına yönelik çalışmaların stratejik ve ekonomik açıdan son derece önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

        Aksoy, çiftçiyi desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

        Dağıtılan tohumların Tarımsal Araştırma Enstitüleri (TAGEM) tarafından geliştirildiğini belirten Aksoy, "Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artıracak yeni üretim tekniklerinin ve kültürel uygulamalarını çiftçilere tanıtıyoruz. İklim değişikliğine uyum, çevre ve insan sağlığına dost uygulamalar, kısıtlı su kullanımı yöntemlerini teşvik edecek uygulamaların yaygınlaştırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından çiftçilere yüzde 75 hibeli ve yüzde 25 çiftçi katkılı tohumlar görevliler tarafından dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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