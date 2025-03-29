Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla çamur yağdı

İki kez aracını yıkadığını aktaran Yıldız, çevredeki esnafın da araçlarını temizlediğini belirtti.

Araçlarında toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı bazıları ise araçlarını oto yıkamacılarına götürdü.

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