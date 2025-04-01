Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da jandarma denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da jandarma denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Ergene ve Süleymanpaşa ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında 110 gram metamfetamin, 38 gram eroin ve 3 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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