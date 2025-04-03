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        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı anne ile bebeği yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobilin çarptığı anne ile bebeği yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 13:33 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:33
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        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı anne ile bebeği yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobilin çarptığı anne ile bebeği yaralandı.

        M.Ş. yönetimindeki 46 AKE 321 plakalı otomobil, Ali Paşa Mahallesi'nde, yaya geçidinden bebek arabasındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalışan E.P'ye çarptı.

        Kazada hafif yaralanan E.P ve bebeği sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza sonrası sürücü M.Ş. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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