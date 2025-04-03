Tekirdağ'da otomobilin çarptığı anne ile bebeği yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobilin çarptığı anne ile bebeği yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobilin çarptığı anne ile bebeği yaralandı.
M.Ş. yönetimindeki 46 AKE 321 plakalı otomobil, Ali Paşa Mahallesi'nde, yaya geçidinden bebek arabasındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalışan E.P'ye çarptı.
Kazada hafif yaralanan E.P ve bebeği sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza sonrası sürücü M.Ş. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
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