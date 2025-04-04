Tekirdağ'da yüksekten düşen işçi yaralandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir fabrikada yüksekten düşen işçi yaralandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir fabrikada yüksekten düşen işçi yaralandı.
Ballıhoca Mahallesi'nde fabrikada çalışan S.S. yüksekten beton zemine düşerek yaralandı.
Diğer işçilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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