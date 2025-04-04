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        Tekirdağ'da yüksekten düşen işçi yaralandı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir fabrikada yüksekten düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 09:47 Güncelleme: 04.04.2025 - 09:47
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        Tekirdağ'da yüksekten düşen işçi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir fabrikada yüksekten düşen işçi yaralandı.

        Ballıhoca Mahallesi'nde fabrikada çalışan S.S. yüksekten beton zemine düşerek yaralandı.

        Diğer işçilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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