Tekirdağ'da asayiş
Şarköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Şarköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgur Mahallesi'nde şüphe üzerine M.B'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Marmaraereğlisi ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultanköy Mahallesi'nde şüphe üzerine M.E'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.
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