Tekirdağ'da motosiklet sürücüsüne şiddet uygulayan 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Tekirdağ Valiliği, Çorlu ilçesinde motosiklet sürücüsüne şiddet uyguladığı öne sürülen 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Tekirdağ Valiliği, Çorlu ilçesinde motosiklet sürücüsüne şiddet uyguladığı öne sürülen 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Çorlu ilçesinde motosikletli bir sürücüye yönelik meydana gelen olayda polise yakışmayan tutum ve davranışta bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır." bilgisine yer verildi.
Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep edildiği, polisler hakkında idari ve adli süreç başlatıldığı belirtildi.
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