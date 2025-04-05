Tekirdağ'da motosiklet sürücüsüne şiddet uygulayan 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Valilikten yapılan açıklamada, "Çorlu ilçesinde motosikletli bir sürücüye yönelik meydana gelen olayda polise yakışmayan tutum ve davranışta bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır." bilgisine yer verildi.

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