Tekirdağ merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Tekirdağ'da faaliyet gösteren elektrik şirketlerine ait depolardan bakır kabloların çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla şüphelilerin "Tuncerler Grubu" olarak bilinen ve liderliğini N.T'nin yaptığı öne sürülen çete üyelerinin birçok ilde hırsızlık olaylarını organize şekilde gerçekleştirdikleri belirlendi.
Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Tekirdağ, İstanbul, Diyarbakır, Bingöl'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.
Tekirdağ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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