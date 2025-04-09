Tekirdağ'da bir gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Efecan Fandos'u (18) bıçaklayarak öldüren 2 sanık hakim karşısına çıktı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan sanıklar O.I. (21) ve N.C.A. (20) katıldı.

Efecan Fandos'un annesi Melis ve babası Uğur Fandos ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık O.I. savunmasında, parkta arkadaşlarıyla alkol aldıkları sırada bölgeye gelen polislerin kendilerini uyardığını söyledi.

Polisler ayrıldıktan sonra parkta oturan diğer gruptan bir kişinin kendisine küfür ettiğini iddia eden O.I, küfür eden kişinin yanına giderken kendisine hamle yapılması üzerine Fandos'u bıçakladığını öne sürdü.

Sanık, alkolün etkisiyle olay anında tam olarak ne yaptığını hatırlamadığını ifade etti.

Sanık N.C.A. da arkadaşının olayı gerçekleştirerek kaçmasının ardından, kendisinin yerde yatan Efecan'ın yanına gidip durumunu sorduktan sonra olayın şokuyla bacağından bıçakladığını aktardı.