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        Tekirdağ'da bir gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Efecan Fandos'u (18) bıçaklayarak öldüren 2 sanık hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 14:44 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:44
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        Tekirdağ'da bir gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Efecan Fandos'u (18) bıçaklayarak öldüren 2 sanık hakim karşısına çıktı.

        Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan sanıklar O.I. (21) ve N.C.A. (20) katıldı.

        Efecan Fandos'un annesi Melis ve babası Uğur Fandos ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

        Sanık O.I. savunmasında, parkta arkadaşlarıyla alkol aldıkları sırada bölgeye gelen polislerin kendilerini uyardığını söyledi.

        Polisler ayrıldıktan sonra parkta oturan diğer gruptan bir kişinin kendisine küfür ettiğini iddia eden O.I, küfür eden kişinin yanına giderken kendisine hamle yapılması üzerine Fandos'u bıçakladığını öne sürdü.

        Sanık, alkolün etkisiyle olay anında tam olarak ne yaptığını hatırlamadığını ifade etti.

        Sanık N.C.A. da arkadaşının olayı gerçekleştirerek kaçmasının ardından, kendisinin yerde yatan Efecan'ın yanına gidip durumunu sorduktan sonra olayın şokuyla bacağından bıçakladığını aktardı.

        Maktulün anne Melis Fandos ise sanıkların en ağır cezası almalarını talep etti.

        Baba Uğur Fandos da çocuğunun insanlarla tartışıp, küfür edecek birisi olmadığını belirterek, sanıkların en ağır cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

        Tanık A.A. olay yaşandığı anda Efecan'ın yanında olduğunu ve asla karşı tarafa sözlü bir tepkisinin olmadığını ifade etti.

        Tanık E.U. ise sanık O.I'nın direk yanlarına gelip tartıştıktan sonra Efecan'ı bıçakladığını söyledi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

        Olay

        7 Ekim 2024 tarihinde Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi Barış Manço Parkı'nda Efecan Fandos (18) ile O.I. (21) ve N.C.A. (20) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Efecan Fandos, bıçakla çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

        Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fandos, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince O.I. ve N.C.A. gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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