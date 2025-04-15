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        ABD'de Türkiye'yi temsil edecek lise öğrencilerinden Vali Soytürk'e ziyaret

        ABD'de düzenlenecek robotik kodlama dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek lise öğrencileri Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 09:31 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:31
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        ABD'de Türkiye'yi temsil edecek lise öğrencilerinden Vali Soytürk'e ziyaret
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        ABD'de düzenlenecek robotik kodlama dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek lise öğrencileri Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ebru Nayim Fen Lisesi robotik kodlama ekibi, İstanbul'da düzenlenen Vex Robotics Türkiye finallerinde turnuvanın en büyük ödülü olan mükemmellik ödülünü alarak Türkiye'yi ABD'nin Dallas kentinde düzenlenecek dünya şampiyonasında temsil etme hakkını kazandı.

        Öğrenciler, Vali Soytürk'ü ziyaret etti.

        Yarışmaya katılmaya hak kazanan öğrencileri tebrik eden Soytürk, öğrencilerin yarışmada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını aktardı.

        Ziyarette öğrencilere, okul müdürü Muhsin Şen, öğretmenleri Sedat Eren ve Ufuk Çalışkan eşlik etti.

        Dünyanın en büyük robotik yarışması olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Vex Robotics yarışmalarında, 50'den fazla ülkeden 20 binin üzerinde takım, her yıl değişen tema kapsamında robotlarını tasarlıyor.

        Kendi bölgelerinde başarılı olan takımlar ise her yıl mayıs ayında düzenlenen ve 800 takımın yarıştığı dünya şampiyonasına davet ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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