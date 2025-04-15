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        Tekirdağ'da Turizm Haftası kutlamaları başladı

        Tekirdağ'da Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:18 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:23
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        Tekirdağ'da Turizm Haftası kutlamaları başladı
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        Tekirdağ'da Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Törende, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Karaküçük yaptığı konuşmada, turizmin iş istihdamı ve kazandırdığı ekonomik gelirleriyle ülkelerin gelişmesini sağlayan sektörlerin başında yer aldığını söyledi.

        Karaküçük, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak turizm pazarında şehrin hak ettiği yerde olması için çalıştıklarını belirterek, "Tekirdağ, birlikte yaşama kültürüne sahip bir şehir. Güler yüzlü insanlarıyla misafirlerini ağırlama ve karşılama özelliği ise mükemmel seviyede. İlimiz tarihi, kültürel, doğal güzellikleri ve değerleriyle turizm açısından farklı renk ve tatlar arayanların talep ettiği tüm özellikleri içinde barındıran zengin bir potansiyele sahip. Tekirdağ, gastronomi ve mavi bayrak sahibi kumsallarıyla turizm çeşitliliğinde önemli avantajlar sunmakta." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Süleymanpaşa Ortaokulu halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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