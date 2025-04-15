Tekirdağ'da Turizm Haftası kutlamaları başladı

Tekirdağ'da Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Karaküçük yaptığı konuşmada, turizmin iş istihdamı ve kazandırdığı ekonomik gelirleriyle ülkelerin gelişmesini sağlayan sektörlerin başında yer aldığını söyledi.

Karaküçük, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak turizm pazarında şehrin hak ettiği yerde olması için çalıştıklarını belirterek, "Tekirdağ, birlikte yaşama kültürüne sahip bir şehir. Güler yüzlü insanlarıyla misafirlerini ağırlama ve karşılama özelliği ise mükemmel seviyede. İlimiz tarihi, kültürel, doğal güzellikleri ve değerleriyle turizm açısından farklı renk ve tatlar arayanların talep ettiği tüm özellikleri içinde barındıran zengin bir potansiyele sahip. Tekirdağ, gastronomi ve mavi bayrak sahibi kumsallarıyla turizm çeşitliliğinde önemli avantajlar sunmakta." diye konuştu.