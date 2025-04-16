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        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı ilçesinde evinde sahte içki ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 09:06 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:06
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Kapaklı ilçesinde evinde sahte içki ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir evde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Evde yapılan aramada, 40 litre sahte içki ele geçirildi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        -Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine F.B'yi durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        -Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine F.O'yu durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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