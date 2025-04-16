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        Tekirdağ'da "Turizmde İlham Veren Kadınlar" paneli düzenlendi

        Tekirdağ'da Turizm Haftası dolayısıyla "Turizmde İlham Veren Kadınlar" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:18 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:26
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        Tekirdağ'da "Turizmde İlham Veren Kadınlar" paneli düzenlendi
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        Tekirdağ'da Turizm Haftası dolayısıyla "Turizmde İlham Veren Kadınlar" paneli düzenlendi.

        Süleymanpaşa Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşen panelin moderatörlüğünü Trakya Kalkınma Ajansı Hizmetler ve İhracat Birim Başkanı Gamze İnan Sarıca yaptı.

        Sarıca, panelde her kadının ilham veren bir hikayesinin olduğunu ve bunu paylaşmak için bir arada olduklarını söyledi.

        Sağlık turizmi alanında acente sahibi Mehtap Aram ise sağlık turizminin dünyada önemli bir sektör olduğunu belirtti.

        Sağlık turizminin sağladığı döviz girdisiyle önemli bir sektör olduğunu aktaran Aram, "Bir arkadaşım bana sağlık sektöründen bahsetti. Türkiye'nin bu konuyu çok önemsediğini, Türkiye'nin geleceğinde çok önemli bir yeri olduğunu anlattı."dedi.

        Aram, farklı sektörlere yatırımlar yaptığını ve sağlık turizmiyle ilgili çeşitli araştırmalar yaptığını dile getirdi.

        Kadın girişimci Elif Demirtaş Kamburoğlu ve Selin Çıtak'ın konuşma yaptığı panel, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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