Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

        Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:26 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

        Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen, kurumun 2025 yılı faaliyet ve çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

        Daha sonra İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2025 Yılı Ek Yıllık İşgücü Mesleki Eğitim Planı" ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında iş birliği protokolü kapsamında yapılacak olan çalışmalar görüşüldü.

        Ardından Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği genelgesi kapsamında yapılan iş ve işlemler konuşuldu.

        Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kentteki okullarda açılacak, kapatılacak olan alan ve dal talepleri görüşüldü.

        Toplantıya, İl İstihdam Kurulu üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        CHP kurultayı davası bugün görülüyor
        CHP kurultayı davası bugün görülüyor
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
        Dünya Okul Sporları Oyunları'nda madalya kazanan sporcular Tekirdağ'da töre...
        Dünya Okul Sporları Oyunları'nda madalya kazanan sporcular Tekirdağ'da töre...