Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen, kurumun 2025 yılı faaliyet ve çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Daha sonra İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2025 Yılı Ek Yıllık İşgücü Mesleki Eğitim Planı" ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında iş birliği protokolü kapsamında yapılacak olan çalışmalar görüşüldü.

Ardından Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği genelgesi kapsamında yapılan iş ve işlemler konuşuldu.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kentteki okullarda açılacak, kapatılacak olan alan ve dal talepleri görüşüldü.

Toplantıya, İl İstihdam Kurulu üyeleri katıldı.