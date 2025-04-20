Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 13:00 Güncelleme: 20.04.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Şarköy ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

        Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı!
        Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı!
        Cinayet davasında aranırken çocuk yapmışlar!
        Cinayet davasında aranırken çocuk yapmışlar!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Halı sahada gelen ölüm! Bir anda yere yığıldı!
        Halı sahada gelen ölüm! Bir anda yere yığıldı!
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında motosiklet turu düzenlendi
        Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında motosiklet turu düzenlendi
        Tekirdağ'da DSP İl binası törenle açıldı
        Tekirdağ'da DSP İl binası törenle açıldı
        Tekirdağ'da sis bulutu güzel manzara oluşturdu
        Tekirdağ'da sis bulutu güzel manzara oluşturdu
        Tekirdağ'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
        Tekirdağ'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
        Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı