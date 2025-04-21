Yeşilay, Tekirdağ'da üniversite öğrencilerini bağımlılığa karşı bilinçlendiriyor

Yeşilay Tekirdağ Şubesi'nde görevli uzman ekip ve gönüllüler, kentte her yaştan vatandaşlara destek sunmak ve onların bilinçlenmesi adına çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Tekirdağ'da Yeşilay ekipleri, üniversite öğrencilerini zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılığa karşı bilinçlendirmek için eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

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