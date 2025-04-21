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        Yeşilay, Tekirdağ'da üniversite öğrencilerini bağımlılığa karşı bilinçlendiriyor

        Tekirdağ'da Yeşilay ekipleri, üniversite öğrencilerini zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılığa karşı bilinçlendirmek için eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 09:29 Güncelleme: 21.04.2025 - 09:29
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        Yeşilay, Tekirdağ'da üniversite öğrencilerini bağımlılığa karşı bilinçlendiriyor
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        Tekirdağ'da Yeşilay ekipleri, üniversite öğrencilerini zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılığa karşı bilinçlendirmek için eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

        Yeşilay Tekirdağ Şubesi'nde görevli uzman ekip ve gönüllüler, kentte her yaştan vatandaşlara destek sunmak ve onların bilinçlenmesi adına çeşitli etkinlikler düzenliyor.

        Bu kapsamda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genç Yeşilay Topluluğunca üniversitenin sosyal yaşam merkezinde stant açıldı.

        Stantta, Yeşilay ve YEDAM'ın tanıtımı yapıldı, üniversite öğrencilerine sağlıklı yaşam hakkında bilgi verildi.

        Çalışmalarla özellikle öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması amaçlanıyor.

        Etkinliğe, Şube Başkanı Zafer Soykırlı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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