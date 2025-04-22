Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 08:32 Güncelleme: 22.04.2025 - 08:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

        Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman?
        Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman?
        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        "Kavga edemiyoruz"
        "Kavga edemiyoruz"
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        ABD'den güneş paneline vergi
        ABD'den güneş paneline vergi
        5 bölgede sağanak var! Sıcaklıklar artıyor
        5 bölgede sağanak var! Sıcaklıklar artıyor
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Bahçeli'den yeni görüntü

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da doğa yürüyüşü düzenlendi
        Tekirdağ'da doğa yürüyüşü düzenlendi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da yöresel tatlılar yarıştı
        Tekirdağ'da yöresel tatlılar yarıştı
        Yeşilay, Tekirdağ'da üniversite öğrencilerini bağımlılığa karşı bilinçlendi...
        Yeşilay, Tekirdağ'da üniversite öğrencilerini bağımlılığa karşı bilinçlendi...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı